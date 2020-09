Un incendie impressionnant chez Recypark à Colmar

Des fumées visibles à une vingtaine de kilomètres. Un énorme incendie s'est déclaré rue du Prunier chez Recypark à Colmar ce lundi 21 septembre à 19h15. Les deux tiers du bâtiment qui font 5.000 mètres sont partis en fumée.

Ce sont du bois et du plastique, entreposés dans ce centre de recyclage réservé aux professionnels et propriété de l'entreprise Schroll, qui ont pris feu. Plus de 90 pompiers ont été mobilisés, venus de tout le département du Haut-Rhin. 21 véhicules de 11 casernes du service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin ont été engagés. Il n'y a apparemment pas de blessé.

La préfecture du Haut-Rhin recommande aux habitants d'éviter le secteur. Un périmètre de sécurité de 100 mètres a été mis en place pour faciliter l'intervention des pompiers.

Le panache de fumée de l'incendie chez Recypark à Colmar visible à des kilomètres, le 21 septembre 2020 © Radio France - Blandine Costentin