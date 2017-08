Un incendie à l'ouest de Grasse détruit 50 ha

Un incendie sur les hauteurs de Saint-Cézaire-sur-Siagne, Cabris et Spéracèdes a détruit une cinquantaine d'ha.

Le feu a pris en début d'après-midi sur la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne. Vite attisé par un fort vent, les flammes ont gagné les hauteurs de Cabris et de Spéracèdes. Au plus fort du sinistre, prés de 300 sapeurs-pompiers ont été mobilisés aidés de 4 canadairs, 1 dash et 3 hélicoptères bombardiers d'eau. 50 ha sont partis en fumée mais aucune habitation n'a été touchée. Seule une ferme, une bergerie a été évacuée. 200 brebis, chèvres, ânes et chevaux ont été mis en sécurité.

Chèvres évacuées © Radio France - Marion Chantreau

Brebis évacuée © Radio France - Marion Chantreau

La commune de Saint-Cézaire a déclenché le plan de sauvegarde communal qui a donné à la municipalité quelques moyens supplémentaires et a permis d'informer la population. En fin de journée toutes les routes du secteur ont été rouvertes. Une surveillance et un travail sur l'incendie s'est déroulé toute la nuit.