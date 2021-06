Un incendie menaçait la station-service de Total au Pontet, les fidèles confinés à l'intérieur de la Mosquée

Ce vendredi 18 mai aux alentours de 14h, un compteur commun entre la station service Total et la Mosquée au Pontet a pris feu. Les flemmes se sont propagées à de la broussaille. La station essence est fermée. Les fidèles présents à la Mosquée ont été confinés.

En début d'après-midi, aux alentours de 14 heures ce vendredi 18 juin au Pontet, un compteur collectif à la station service Total et à la Mosquée a pris feu. Les flammes se sont propagées à de la broussaille. L'incendie menaçait la station et la deux fois deux voies qui longe le Rhône. Elle a donc été évacuée et fermée. La Mosquée, située tout proche de la station réunissait près de 200 fidèles pour la prière du vendredi. Ils ont été confinés le temps de l'intervention des pompiers, jusqu'à 15 heures.

La station sera fermée au moins jusqu'à lundi.