Un incendie meurtrier à La Rochelle

Les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime alertés juste après 20h dimanche 31 janvier sont intervenus en nombre pour un feu d'appartement dans un immeuble de l'avenue Edmond Grasset. L'incendie se situait au premier niveau de ce bâtiment d'habitations de quatre étage.

A l'intérieur de l'appartement, les secours ont découvert un homme de 64 ans mort. C'est le fauteuil de cette personne handicapée qui a brûlé. L'action rapide des secours a permis de limiter le feu à l'appartement et il n'y a pas eu besoin d'évacuer les habitants des autres logements.

Les pompiers sont intervenus avec 2 fourgons incendie, 1 grande échelle et 1 grande lance et 1 véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV). La police était présente dimanche soir sur place pour effectuer les premières constatations dans l'appartement sinistré.