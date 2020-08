Un incendie mobilise une soixantaine de pompiers à Sigloy dans le Loiret

Une soixantaine de pompiers du Loiret sont en intervention sur la commune de Sigloy, depuis le début d'après-midi ce vendredi 7 août. Le feu est en cours dans un bois situé entre la Loire et la route de Châteauneuf sur Loire. Au moins dix hectares de forêt ont déjà brûlé, le feu n'est pas maîtrisé.

Selon le maire de la commune, Vincent Asselin, qui s'est rendu sur place, un agriculteur dont l'exploitation se trouve à proximité a pu protéger ses terres en déployant son dérouleur d'irrigation.

Vigilance incendie maximale dans le Loiret

Cet incendie intervient alors que les pompiers du Loiret sont en vigilance maximale sur plusieurs secteurs du département, en raison des fortes chaleurs et de la sécheresse.

Chaque jour, en fonction de la météo et des feux précédents, ils définissent des secteurs à surveiller en priorité, sur tout le département, avec des hommes et des engins prêts à se déployer le plus rapidement possible pour éviter une propagation de l'incendie.

Le 27 juillet dernier, 250 hectares de végétation avaient brûlé dans le secteur, sur la commune de Vienne en Val.