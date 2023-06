Un incendie mortel ce midi à Pia dans les Pyrénées-Orientales

L'alerte a été donnée vers 11h30 ce jeudi sur la commune de Pia prés de Perpignan, dans le secteur du collège Jean-Rous où une habitation était en proie aux flammes. Un feu repéré depuis les airs par un avion de reconnaissance "Horus" qui survolait le secteur.

Au vu de la configuration du site et de la proximité d'autres habitations, le SDIS66 a aussitôt dépêché une trentaine de sapeurs-pompiers, mais à leur arrivée, la construction de 100 m² était déjà totalement embrasée. Un homme de 80 ans, souffrant de brûlures au second degré aux bras et qui se trouvait à l'extérieur a été pris en charge par le secours auxquels il a signalé qu'une personne se trouvait encore à l'intérieur du cabanon.

Après extinction du brasier les sapeurs-pompiers ont effectivement découvert un corps carbonisé à l'intérieur de l'édifice. Il pourrait s'agir de la compagne de l'octogénaire blessé.

Une enquête de gendarmerie est les techniciens de la cellule d'identification criminelle sont sur place pour examiner le corps retrouvé ainsi que le lieu de l'incendie.