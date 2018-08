Bagnols-sur-Cèze, France

Un appartement d'un immeuble de 14 étages situé sur la commune de Bagnols-sur-Cèze a pris feu cette nuit allée des Cèdres. Vers 1h30 du matin les pompiers de Bagnols-sur-Cèze, Nîmes, Orange et Avignon ont été appelés pour un incendie au 12ème étage. C'est dans ce logement totalement sinistré qu'ils ont retrouvé une dame d'une quarantaine d'année est décédée. Onze personnes sont légèrement intoxiquées.

Alors que le feu progressait, certains habitants se sont réfugiés sur le toit de l'immeuble. Les pompiers ont mis rapidement en place une opération de sauvetage.

200 personnes évacuées et hébergées dans une salle de la commune

Les 200 occupants de l'immeuble ont ensuite été pris en charge et évacués dans une salle polyvalente de la commune. Ils ne peuvent pas regagner leur appartement dans l'immédiat. Les façades des 13ème et 14ème étages sont totalement sinistrées.

On ne connait pas pour l'instant l'origine de l'incendie, les secours sont toujours sur place : 20 engins et 40 sapeurs-pompiers du Gard appuyés par 4 ambulances et les forces de l'ordre.