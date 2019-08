Un incendie détruit cinq hectares de forêt à Gailhan

Gailhan, France

Depuis 19 heures environ, les sapeurs-pompiers du Gard interviennent pour un feu de forêt sur la commune de Gailhan, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Sommières. Le départ de feu est situé à proximité du village vers le cimetière. 60 sapeurs-pompiers du Gard sont engagés dans 14 engins de lutte. Les moyens aériens, Dash et Tracker ont poursuivi leur travail jusqu’à la tombée de la nuit. La surface brûlée est estimée à cinq hectares de forêt. Plusieurs habitations ont été préservées par les secours. Un poste de commandement est activé à la cave de coopérative de Saint-Clément. Il n’y a pas de victime ni de dégâts sur les habitations.

Les opérations de lutte se poursuivent dans un massif boisé important et difficile d’accès. Le feu est toutefois dans une situation favorable. Les opérations de noyage des lisières puis de surveillance vont se poursuivre dans la soirée puis la nuit. Les sapeurs-pompiers demandent aux riverains de ne pas se rendre sur les lieux et de laisser libre l’action des secours et rappellent que le risque feu de forêt est toujours très présent dans notre département.