Un incendie provoque beaucoup de fumée sur l'axe Laval-Ernée

Un bâtiment de 800 m2 est en feu depuis jeudi soir à Saint-Hilaire du Maine, au lieu-dit La Délinière, c'est un peu avant la Baconnière.

125 tonnes de fourrage sont toujours en train de brûler. Des flammes et beaucoup de fumée, et comme ça se passe au bord de la 4 voies Laval / Ernée., et bien de nombreux automobilistes continuent d'appeler les secours. C'est inutile ! Les pompiers sont sur place avec 6 lances à eau. Et l'intervention est toujours en cours.