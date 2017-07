Un incendie provoque de gros dégâts dans une usine de compost à Elne (66)

De gros moyens de pompiers ont été mobilisés entre Elne et Montescot (Pyrénées-Orientales) ce dimanche après-midi pour faire face à une incendie. Attisé par la tramontane, le feu a parcouru 13 hectares de végétation et a provoqué de gros dégâts dans une usine de compost.

Un incendie s'est déclaré ce dimanche midi, entre les communes d'Elne et Montescot dans les Pyrénées-Orientales. En raison de la tramontane qui soufflait très fort, les pompiers ont envoyé sur place de gros moyens, 170 hommes au total.

Les pompiers ont dépêché de gros moyens © Radio France - Mathieu Ferri

Le feu a démarré dans une propriété privée. Il s'est propagé ensuite dans la végétation. Treize hectares de broussailles ont été détruits, à proximité d'une zone où se trouvent des habitations, la déchetterie d'Elne ainsi qu' une usine de compost. Un dispositif spécial a été mis en place autour de cette usine mais une importante quantité du compost a été détruite (plus de 10 000 tonnes) . Les bâtiments eux ont été épargnés.

La tramontane favorise les départs de feu ce week-end dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Ce dimanche matin, 2000 m2 de roseaux et de broussailles ont été détruits entre Baho et Villeneuve-de-la-Rivière. Un autre incendie a ravagé entre 2 et 3 hectares de garrigue la nuit dernière sur la commune de Leucate, dans le secteur de la Franqui.