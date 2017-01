Un incendie ravage la maison de la vigne et du vin à Apremont, "une catastrophe" pour le maire

La maison de la vigne et du vin, l’emblème de la viticulture savoyarde, est parti en fumée dans la nuit de vendredi à samedi à Apremont, pour une raison encore indéterminée. "Une catastrophe" pour le maire de la commune.

C'était l’emblème de la viticulture savoyarde et la fierté de la commune. La maison de la vigne et du vin a été ravagée par un incendie dans la nuit de vendredi à samedi, pour une raison encore indéterminée. Le bâtiment à ossature bois de 1.800 mètres carrés, construit il y a 9 ans, est presque totalement parti en fumée, malgré l'intervention d'une quarantaine de pompiers.

La maison de la vigne et du vin abritait le syndicat des vins et le comité interprofessionnel des vins de Savoie © Radio France - Nicolas Peronnet

Cinq salariés au chômage technique

Au pied des vignes, le bâtiment abritait le syndicat des vins, chargé de défendre l'appellation, ainsi que le comité interprofessionnel des vins de Savoie (CIVS), qui assure la promotion des produits et des vignerons. Une enquête a été ouverte. Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée, mais cet incendie crée une vive émotion dans la commune. "C'est un emblême d'Apremont et de la viticulture savoyarde qui a disparu" déplore le maire d'Apremont Marc Dupraz, lui même viticulteur : "Je suis triste car c'est le patrimoine viticole, un bâtiment qui comptait pour la profession. Les gens ont l'impression qu'on leur a enlevé quelque chose. Maintenant, il faut relever le défi. Je reçois un nombre incroyable de messages de soutiens au téléphone ou sur Facebook. Pour les viticulteurs et les habitants, c'est une catastrophe".

ECOUTEZ le maire d'Apremont Marc Dupraz Partager le son sur : Copier

Cinq salariés travaillait à la maison de la vigne et du vin d'Apremont. Ils sont aujourd'hui au chômage technique et pourraient trouver refuge à la maison de l'agriculture toute proche. Le bâtiment abritait un laboratoire, une salle de dégustation, des bureaux, une salle communale, ainsi que les archives des vins de Savoie, qui heureusement "n'auraient pas trop été touchées" selon Marc Dupraz.