Un incendie ravage la moitié d'un restaurant à Pineuilh, à l'est de la Gironde

Logo du 18 et 112 sur un camion de secours.

La mauvaise surprise de Noël pour ce restaurateur de Pineuilh, commune près de Sainte-Foy-la-Grande. L'établissement Le Stromboli, situé sur l'avenue de Verdun de la commune, a été en partie ravagé par les flammes dans la nuit de dimanche 25 à lundi 26 décembre. Sept employés sont placées au chômage technique. Le feu a pris dans la cuisine et dans la véranda et une partie du plafond est tombé dans la salle, nous confirme la gérante. Une enquête est ouverte pour déterminer, entre autres, si l'incendie est d'origine criminelle ou non.

