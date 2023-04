Un incendie ravage la toiture d'un immeuble à Neuville-de-Poitou, 4 habitants doivent être relogés

Il est aux alentours de 11H00 ce vendredi 15 avril quand les secours sont appelés pour un feu dans un appartement situé sous les combles d'un immeuble rue de la poste à Neuville-de-Poitou. L'intervention des pompiers dure deux heures. Fort heureusement, aucun des locataires n'est blessé. En revanche, le bâtiment, totalement inondé par les tuyaux d'extinction, est hors d'usage pour l'instant.

Les cinq appartements étaient habités par des personnes seules, qui ont toutes cinq trouvé une solution de relogement pour ce week-end. La maire Séverine Saint Pé, contactée par téléphone, explique qu'un point sera fait sur cette question ce lundi.

Un incendie probablement accidentel

Sur place, pas moins de sept gendarmes et des dizaines de pompiers des casernes de Neuville et de Poitiers ont été dépêchés. Selon les gendarmes, le départ d'incendie serait dû à une machine à laver qu'une des habitantes avait mis en route avant de partir au marché. L'électricité a été coupée pendant une heure dans toute la rue, le temps de l'intervention. Les gendarmes précisent que les pompiers ont sauvé les meubles qui pouvaient l'être, et les ont sécurisé dans une église avoisinante.