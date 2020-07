Un incendie ravage le centre de loisirs "Les Dauphins" à l'Île-Saint-Denis

Le feu a été très violent, selon les pompiers, et les flammes ont gravement endommagé le centre de loisirs "Les Dauphins" à l'Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). L'incendie s'est déclaré peu avant 18h45, pour une raison inconnue pour le moment. Les sapeurs pompiers sont arrivés sur place rapidement, mais devant la violence des flammes, ils n'ont pas pu pénétrer dans le bâtiment. Ils ont dû effectuer des trouées dans la toiture afin de faire passer les lances à incendie et maîtriser les flammes. Ils ont malgré tout réussi à circonscrire l'incendie dans la soirée. Une cinquantaine de pompiers et 12 engins ont été nécessaires pour cela.

Le centre le loisir est un bâtiment isolé, il n'y a donc pas eu de risque de propagation. Mais la perte est considérable pour la commune. "Il y a de la colère et de la déception", avoue le maire, Mohamed Gnabaly, "on a travaillé trois ans pour la recherche de financement, la concertation et la réouverture de ce site, et tout cela a duré six mois". Il a fait part de son désarroi sur les réseaux sociaux.

"On n'avait pas besoin de cela, entre le Covid, la préparation compliquée de la rentrée et tous ces enfants qui ne sont pas partis en vacances cet été, ce centre de loisir était très important", soupire le maire. Le centre de loisir était utilisé cet été. "Il y avait encore des enfants quelques heures avant l'incendie, il y avait plusieurs activités aujourd'hui même", confirme Mohamad Lamine Gnabaly. "Les semaines précédentes, on accueillait des collégiens dans le cadre de l'école ouverte, il va falloir se débrouiller avec les autres centres de loisirs existants".

Le collège Alfred Sisley de la ville a publié une vidéo de l'incendie sur les réseaux sociaux et apporté son soutien. Le centre de loisirs venait de rouvrir en février 2020 après plus d'un an de travaux.