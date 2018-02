Rennes, France

Le restaurant le "Piano Blanc" situé route de Sainte-Foix, près de la Piverdière à Rennes, a pris feu dans la nuit de samedi à dimanche vers minuit et demi.

Selon les pompiers, l'origine serait électrique. En cause, un radiateur qui aurait surchauffé et qui aurait par la suite pris feu. Une trentaine de pompiers sont vite arrivés sur place. Il y aurait beaucoup de dégâts. De l'extérieur, on voit que du mobilier et des canapés ont été sortis, gravement brûlés.

Au total, neuf personnes se retrouvent en chômage technique ce dimanche matin.