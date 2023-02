Un incendie ravage le restaurant routier la Cocotte, dans le Doubs

Un gros incendie s'est déclaré ce jeudi 23 février, vers 6h au restaurant la Cocotte, situé le long de la D673, à Chemaudin, entre Besançon et Saint-Vit. Deux personnes ont inhalé des fumées, elles ont été transportées au CHU Jean Minjoz de Besançon.

Le feu a été maîtrisé dans la matinée par les pompiers.

Le restaurant la Cocotte ravagé par les flammes - Sébastien Ballet

Un mythe local en feu

Le restaurant était bien connu des réseaux sociaux. " Il m’accueille avec le sourire et me dit d’aller me servir derrière le bar " : bières à volontés, service libre et patron truculent, depuis quelques années, ce routier était devenu un véritable mythe dans les alentours de Besançon. Certains adorent, d'autres déconseillent...une chose est sûr, il ne laisse pas indifférent.

Un rapide coup d'œil dans les avis Google suffit pour se faire une idée de l'ambiance qui a fait la célébrité de la Cocotte.