Un incendie ravage sept hectares au pied du Mont Rochard à Sainte-Gemmes-le-Robert

Les sapeurs-pompiers mayennais n'en ont malheureusement pas terminé avec les incendies de végétation, de champ ou de forêt. Ils ont été une nouvelle fois, cet été, mobilisés sur un feu qui s'est déclaré sur la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert, au pied du Mont Rochard. Hier, trois hectares et plusieurs centaines de mètres de haies étaient partis en fumée. L'action rapide du SDIS de la Mayenne avait permis d'éviter la propagation à une maison. Aucun dommage signalé, pas de blessé. L'incendie, placé sous surveillance, a repris ce mardi et a détruit quatre hectares de plus. Les sapeurs pompiers annoncent avoir fixé cet incendie, une opération de noyage est en cours.