Le travail des pompiers a été compliqué par l'exiguïté de la rue de la Barrière et ses difficultés d'accès

Tulle

C'est au numéro 25 de la rue de la Barrière, en plein centre-ville, que le feu a pris, dans les combles. Deux employés d'un restaurant tout proche et qui rentraient chez eux peu après minuit ont vu des flammes sortir du toit. Ils ont prévenu les pompiers. Ils ont même permis à des riverains de l'incendie, sortis de leur appartement au même moment, apeurés, de se réfugier chez eux. Les pompiers sont arrivés très vite sur place. Une quarantaine ont été mobilisés, venus de Tulle mais aussi de Seilhac, Corrèze et Egletons. Quatre lances ont été utilisées. Le feu s'est propagé via les toits aux deux bâtiment attenants. Un coup de chance : les trois immeubles concernés ne sont pas occupés en ce moment.

Une vingtaine de personnes évacuées

L'incendie a été maîtrisé vers 5 heures. Par sécurité les résidents des autres immeubles riverains, une vingtaine de personnes, avaient été évacués. Ils ont été hébergés dans la cité administrative et pris en charge par la mairie. Quelques-un ont pu rentrer chez eux en début de matinée, mais trois familles, les habitants de l'immeuble le plus proche, devront attendre encore un peu, le temps que le site soit sécurisé. Le feu a grandement endommagé la structure de l'immeuble de départ. Une grande partie de la rue sera également fermée à toute circulation durant ce temps.