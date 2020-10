Saint-Marcellin : l'incendie dans le centre-ville serait d'origine volontaire

Plus d'une cinquantaine de pompiers, et douze véhicules, ont été mobilisés ce dimanche 25 octobre dans le centre-ville de Saint-Marcellin (Isère). Un incendie s'est déclaré vers 17 heures 30 dans un immeuble d'habitation, qui comprenait quatre appartements, indiquant les gendarmes. L'édifice se trouve boulevard Gambetta, à proximité du Palais de Justice. Présente sur place, l'adjointe au maire Monique Vincent indique à 19 heures qu'un des habitants de l'immeuble est toujours recherché, mais il n'est pas certain qu'il ait été dans son appartement au moment de l'incendie.

Un homme s'est présenté aux gendarmes comme étant l'auteur de l'incendie

Le feu serait d'origine volontaire : un homme, habitant un des appartements, s'est présenté spontanément aux gendarmes sur place, assurant qu'il était l'auteur de l'incendie. Il a été placé en garde à vue. Les deux autres occupants de l'immeuble, choqués, se sont vus proposer un relogement par la mairie. Une déviation a été mise en place sur le boulevard Gambetta, le temps de l'intervention des secours et de la gendarmerie.