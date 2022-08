Un incendie ravage une attraction de luge sur rails à Clécy, dans le Calvados

Devant l'entrée de l'attraction de luges d'été sur rails, quasiment tout a été détruit. Une forte odeur de brûlé règne dans l'air, après l'incendie qui a ravagé deux bâtiments dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 août au site de Clécy Gliss à Clécy (Calvados), en Suisse normande.

La zone a été fermée au public par la gendarmerie, le temps de l'enquête et du passage des assurances. © Radio France - Marie Martirossian

Des bouts de tôle et de bois calcinés, des débris noirs de fumée : du bâtiment snack, où l'on servait nourriture et boissons, il ne reste que la structure en bois. A l'intérieur, tout a brûlé. Un deuxième bâtiment, le local technique où les luges sur rails passaient, a quant à lui été entièrement détruit.

La porte du snack a été fracturée et l'intérieur du local a entièrement brûlé. © Radio France - Marie Martirossian

"On a tout perdu, tout est parti en fumée." Les larmes aux yeux, Pierre Cingal, co-gérant et propriétaire de Clécy Gliss avec sa femme Lucie, contemplent les décombres. "On avait racheté ce lieu fin mars, on avait ouvert le 1er avril, se souvient-il, ça marchait super bien et là, il ne reste plus rien."

Pierre et Lucie Cingal, les deux propriétaires et gérants de l'attraction, marchent parmi les décombres après l'incendie. © Radio France - Marie Martirossian

La piste criminelle envisagée

C'est vers 3h30 du matin que les deux propriétaires ont été appelés. "Tout était en flammes, les pompiers sont arrivés cinq minutes après nous et ont tout éteint petit à petit, raconte Pierre Cingal, encore sous le choc. Les portes des locaux ont été ouvertes, de l'argent et une enceinte portable ont été volés, pour moi, la piste criminelle, ça ne fait aucun doute." Une hypothèse que privilégiaient aussi les enquêteurs lors de l'ouverture de l'enquête.

Sur place, Rose et Clara, 19 ans, deux des trois salariées estivales de l'entreprise, venues en soutien aux gérants, ont les larmes aux yeux. "Oui, ça fait très très mal, on a vraiment du mal à y croire, mais c'est bien réel", souffle Clara. Toutes deux travaillaient l'été à Clécy Gliss depuis trois ans. "Ici, c'était comme notre maison, on y va depuis toujours, depuis qu'on y travaille, nos parents viennent tous les jours ! C'est choquant ce qui s'est passé", estime Rose. Au total, ce sont cinq personnes qui sont au chômage technique.

La grande majorité des luges sur rails ont brûlé dans l'incendie. © Radio France - Marie Martirossian

Une cagnotte pour les deux propriétaires

Sur la page Facebook de Clécy Gliss, les messages de soutien affluent. "Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que nos amis, nos proches, mais aussi les commerçants de Clécy, pensent à nous et nous soutiennent, soupire Lucie Cingal, ça montre aussi à quel point les visiteurs appréciaient ce lieu."

Les gérants de l'attraction voisine de Clécy Gliss, Clécy Tubing, anciens propriétaires du site de luge, ont lancé jeudi soir une cagnotte pour venir en aide aux propriétaires du site victime de l'incendie.