Un incendie ravage une maison d'habitation à Luché-Thouarsais

Par Rivière Isabelle, France Bleu Poitou

Un incendie a ravagé une maison d'habitation à Luché-Thouarsais, la nuit dernière. Un homme de 30 ans a été brûlé au visage et aux mains. Le sinistre aurait pu être encore plus grave à cause d'une cuve de fioul et de bouteilles de gaz stockées non loin du foyer.