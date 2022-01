Un incendie ravage une maison et fait un blessé grave en plein centre de Bordeaux

Une maison de 100m² a entièrement brulé ce matin en plein centre de Bordeaux, rue Georges Rioux dans le quartier Nansouty, ce samedi matin. Un homme de 23 ans était bloqué à l'intérieur à cause de l'incendie, avant que les pompiers n'interviennent vers 8h15. Il a été transporté dans un état grave au CHU Pellegrin à cause de brûlures. Les pompiers étaient encore sur place à midi sont encore sur place pour éteindre les dernières flammes au moyen de trois lances et ils assurent que le feu ne s'est pas propagé à d'autres habitations. Deux voisins ont été évacués par précaution. 20 sapeurs-pompiers ont été mobilisés et la police est sur place pour déterminer les causes de cet incendie.