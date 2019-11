Un incendie ravage une maison et le toit du voisin à Retournac

Le Pédible, Retournac, France

Un incendie a détruit entièrement une maison de 80 mètres carrés sur la commune de Retournac. Le locataire n'était pas chez lui au moment où le feu a commencé.

Les flammes se sont propagées sur le toit de la maison mitoyenne et ont endommagé 30 mètres carrés de charpente. Ils s'agit d'une résidence secondaire et les propriétaires n'était pas non plus sur place.

Le locataire de la maison incendiée a été relogé par des proches. Son chien, qui se trouvait chez lui au moment du drame, a été retrouvé dans les décombres.

On ne connaît pas encore l'origine de l'incendie.