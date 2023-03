Incendie : 45 hectares de broussailles partent en fumée au camp du Poteau entre les Landes et la Gironde

Un incendie s'est déclaré au camp militaire du Poteau ce jeudi 9 mars 2023 en fin d'après-midi. Plusieurs dizaines d'hectares de petite végétation ont brûlé. Les pompiers de Gironde et des Landes sont restés sur place jusqu'aux environ de 20 heures.

Selon les pompiers des Landes, le feu a démarré vers 16h30 dans le camp militaire d'environ 10.000 hectares à cheval sur les deux départements que sont les Landes et la Gironde**. Il a parcouru au total quelques 45 hectares de brandes,** c'est-à-dire de la petite végétation composée d'ajoncs, de genêts et de bruyères. Sur la surface partie en fumée, 30 hectares se situent côté Gironde, une quinzaine côté Landes. Sept sapeurs-pompiers des Landes ont été mobilisés ainsi que cinq sapeurs-pompiers de Gironde et des moyens de la Direction générale de l'armement ( DGA ). Le feu a été maîtrisé et éteint dans le courant de la soirée. Son origine n'est pas encore connue.

En septembre 2020, un incendie avait ravagé 450 hectares sur le camp , suite au tir d'une munition par un aéronef de l'armée.