Un incendie s'est déclaré dans une résidence universitaire à Rennes

Le feu est parti de l'appartement au rez-de-chaussée de cet immeuble de six étages.

À Rennes (Ille-et-Vilaine) ce samedi 3 juin, un incendie s'est déclaré dans une résidence universitaire. Le feu est parti d'un appartement étudiant, au rez-de-chaussée de cet immeuble de six étages. La résidence estudiantine est située rue de Chatillon, derrière la gare et proche de la prison pour femmes. Il n'y a aucune victime mais cinq personnes doivent être relogées.

ⓘ Publicité

Le feu s'est déclaré vers 15 heures ce samedi après-midi. 50 sapeurs pompiers étaient mobilisés au plus fort de l'incendie. On ne connait pas encore les causes de ce départ de feu.