Un incendie stoppé aux portes des maisons à Saint-André

Perpignan, France

Les pompiers ont déployé d’importants moyens ce mardi midi dans les Pyrénées-Orientales, pour stopper au plus vite un incendie menaçant la commune de Saint-André. Le feu a démarré le long de la départementale D618 (entre Argelès-sur-Mer et Saint-André). Les flammes se sont propagées à travers les broussailles, combattues par 40 pompiers, épaulés par une dizaine de camions et un hélicoptère bombardier d’eau, qui a effectué douze largages.

Le feu a finalement été stoppé à l’entrée de la commune de Saint-André, "au ras des habitations", selon le maire Francis Manent. Par précaution, une dizaine de maisons avaient été évacuées. Les flammes ont parcouru quatre hectares.

Ce lundi, les pompiers des Pyrénées-Orientales avaient déjà dû faire face à plusieurs incendies préoccupants. À Argelès-sur-Mer, plus de 2.500 vacanciers avaient été évacués dans trois campings. Et à Villeneuve-de-la-Raho, un autre feu avait été stoppé à seulement quelques mètres des habitations.