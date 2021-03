Un incendie stoppe la production de l'usine ArcelorMittal de Gray

Un feu lundi soir dans le conduit d'évacuation d'un four a contraint l'usine ArcelorMittal de Gray à stopper sa production. Le feu a rapidement été maîtrisé par les pompiers.

Un incendie s'est déclaré ce lundi soir dans l'usine ArcelorMittal de Gray. Le feu a pris peu avant 20h dans le conduit d'évacuation d'un four, il a rapidement été maîtrisé par les pompiers.

La production stoppée

Il n'y a pas eu de blessé mais la production a dû s'arrêter pendant la nuit. On ne sait pas encore s'il y aura ou non des mesures de chômage technique. L'usine ArcelorMittal de Gray produit des feuilles et des cerclages en acier, elle emploie une vingtaine de salariés.