Un incendie suspect au siège de la fédération des chasseurs de l'Ardèche

Saint-Étienne-de-Boulogne, France

La maison des chasseurs de l'Ardèche fortement endommagée par un incendie ce jeudi matin au col de l'Escrinet. Les pompiers sont intervenus vers 3h30 avec deux engins. L'intervention a duré plusieurs heures, au moins jusqu'à 7h du matin.

La cage d'escalier et la salle de réunion sont sinistrées et l'incendie est considéré comme suspect. Une enquête de gendarmerie a donc été ouverte.

Une enquête de gendarmerie

Les enquêteurs ont constaté que la porte du bâtiment été ouverte. Il y a un départ de feu très net, et un deuxième foyer qui semble ne pas avoir pris. Les premières constatations et les relevés de traces et d'ADN ont été effectués dans la matinée par la cellule d'investigation criminelle de la gendarmerie.

La vidéosurveillance devrait aussi permettre d'en savoir plus. Elle n'a pas encore été exploitée, parce que l'électricité a été coupée le temps de l'intervention des pompiers. Il faut attendre qu'elle soit rétablie.