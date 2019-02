Un incendie criminel touche les locaux de JC Decaux à Grenoble

Le feu s'est déclaré tôt ce mardi matin dans un local de la société qui gère et entretient les abribus de la Métropole grenobloise. La piste criminelle a été confirmée, ce mardi en fin de journée.

Grenoble, France

Le feu a pris vers 3h15 ce mardi matin à Fontaine (Isère) dans la Métropole de Grenoble, dans le bâtiment commercial de la société JCDecaux situé 2 rue d'Arcelle. C'est sur ce site que sont entreposés et entretenus les abribus de l'agglomération grenobloise ainsi que les panneaux publicitaires .

Cinq véhicules de pompiers étaient présents sur place. Le feu a été éteint au moyen d'une lance.

Un local de 50 m2 a été très endommagé, le recensement des autres dégâts est toujours en cours. Six collaborateurs de la société (sur les 35 du service) n'ont pas pu travailler ce mardi, mais devraient reprendre leurs activités dès ce mercredi.

Des traces d'effraction orientent les enquêteurs vers la piste criminelle

La police a trouvé des traces d'effraction qui orientent les enquêteurs vers la piste criminelle. La société JCDecaux a porté plainte contre X.

Dans un communiqué, la société précise que "Les équipes en charge de l’exploitation sont restées opérationnelles et la continuité de service a été maintenue. L’affichage prévu ce mercredi est en préparation dans une entreprise voisine et sera assuré à 100%. La solidarité a fonctionné immédiatement et un local nous a été prêté par cette entreprise, que nous remercions chaleureusement".