Un incendie violent au magasin "Géant Frais" de Bouillargues

Depuis 4h ce samedi matin, les sapeurs-pompiers du Gard luttent contre un important incendie au magasin « Géant Frais », situé sur la commune de Bouillargues, juste à côté de Nîmes. À l’arrivée des premiers engins de secours, le magasin, d’une surface d’environ 400m2 était totalement embrasé. L’incendie menace toujours de se propager à 2 autres magasins contigus : « Pêche Center » et « Hyperelec ».

Le dispositif de lutte mobilise 50 sapeurs-pompiers. Il est composé de 4 fourgons incendie, d’une grande échelle et d’un bras élévateur de 30 mètres, d’un groupe de commandement et d’un soutien sanitaire (ambulance et véhicule médicalisé). Un poste de commandement est activé sur place. Un important dispositif hydraulique est mis en oeuvre pour stopper la propagation de l’incendie.

L’intervention va durer encore plusieurs heures. Les sapeurs-pompiers "demandent à la population de ne pas se rendre sur place afin de faciliter le travail des secours".