Un incendie virulent dans le centre-ville de Tournon

Un gros incendie est en cours, dans le centre-ville de Tournon. Le feu s'est déclaré vers 4 heures, ce mercredi matin, dans un immeuble de deux étages, place Auguste Faure, à deux pas de la mairie.

Un habitant brûlé aux mains et incommodé par la fumée a été hospitalisé à Valence. Le feu est toujours virulent à cette heure, et il y a un risque de propagation aux bâtiments voisins.

30 pompiers de l'Ardèche et de la Drôme sont mobilisés. Le centre-ville est bouclé, l'électricité et le gaz ont été coupés . Les secours et le maire de Tournon-sur-Rhône s'inquiètent : un autre homme pourrait se trouver dans le bâtiment.