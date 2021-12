Une trentaine de salariés au chômage technique après un incendie dans l'entreprise Dirickx à Congrier

Les pompiers de la Mayenne sont intervenus ce mercredi à Congrier dans le Sud-Mayenne, pour éteindre un incendie dans l'entreprise Dirickx. Une installation électrique a pris feu d'après les pompiers, chez ce fabricant de portails et de clôtures.

Le feu a démarré aux alentours de 14h et a été vite maîtrisé d'après le maire de la commune Hervé Tison. 47 personnes ont été évacuées, 33 sont désormais au chômage technique. Dirickx emploie 350 salariés à Congrier et Renazé et fête ses 100 ans cette année.