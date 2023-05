Un individu incendie volontairement un véhicule, proche du Cours Caffarelli à Caen

Une voiture a été volontairement incendiée ce jeudi matin à Caen, proche du Cours Caffarelli, entre la rue Gaston Lamy et la rue de la Chaussée d'Alger. "J'ai entendu trois petites explosions", raconte un cycliste qui passait par cette rue, tôt ce matin. Une épaisse fumée noire s'est dégagée, visible depuis le viaduc de Calix, non loin du Dépôt Pétrole Côtier de Mondeville et du Nouveau Bassin.

Les pompiers du Calvados sont intervenus vers 7h ce jeudi matin. © Radio France - Louis Fontaine

Un fourgon habité à deux mètres

Selon deux témoins sur place, un individu, avec une capuche grise, aurait le mis le feu, de manière intentionnelle, à un véhicule abandonné. On ne sait pas s'il s'agit d'un homme ou une femme. Sauf qu'à moins de deux mètres, un fourgon habité stationne également sur ce terrain vaste. Le feu s'est déclaré vers 6 h 30, avant que les sapeurs-pompiers du Calvados n'interviennent à 7h pour éteindre le sinistre. Il n'y a pas de blessés.