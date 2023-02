Un infirmier de Bayonne jugé pour avoir escroqué la Cpam de 109 000 euros

Lunettes, le cheveu blanc, doudoune kaki sur le dos, Roland, 68 ans, s'explique ce mardi 21 février à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne. Le prévenu est poursuivi pour escroquerie au préjudice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Bayonne (Cpam) pour un montant de 109 000 euros, entre début avril 2017 et fin mars 2020. C'est d'ailleurs l'organisme social du Pays basque qui a porté plainte après les contrôles internes réalisés sur la période. L'enquête de police a ensuite pris le relais et confirmé les soupçons à l'encontre de ce père de famille.

Des actes fictifs

Le principal grief à l'encontre du désormais retraité, c'est d'avoir utilisé quatre remplaçants pendant ses congés et ses week-ends sans faire de contrats. Des infirmiers remplaçants qui utilisaient la carte professionnelle individuelle du prévenu lors des consultations. Il rétrocédait ensuite l'argent à ses remplaçants. Sauf que c'est interdit. La Cpam avait affaire à des actes fictifs qui n'étaient pas réalisés par Roland. La caisse "ne pouvait pas contrôler la réalité de celui qui fait l'acte médical" souligne la présidente de la chambre correctionnelle Emmanuelle Adoul. Et la présidente d'insister : "Si votre remplaçant donnait un mauvais médicament ?". Le prévenu bredouille quelques mots, mais souligne surtout qu'il ne s'est "pas enrichi en faisant cela, c'était une habitude, une tolérance". "Je ne savais pas que je n'avais pas le droit" explique le retraité qui par cette opération voulait tout simplement simplifier et accélérer les procédures de paiements par la caisse primaire.

Six mois de prison avec sursis requis

Pour la Cpam, partie civile, la confiance a été rompue dans ce dossier*." Ici, il y a une manœuvre frauduleuse, peu importe qu'il ne s'est pas enrichi "* explique Me Sophie Serrano, avocate de l'organisme. "l'escroquerie est caractérisée" souligne l'avocate, qui demande au tribunal le remboursement des sommes ainsi que 1500 euros pour le "préjudice de désagrément", à savoir pour dédommager la Cpam des moyens mis en œuvre pour mettre au jour l'escroquerie. Même conviction du délit du côté de l'accusation. Le procureur Pierrick Alain rappelle que "nul n'est censé ignorer la loi, surtout après 40 ans de métier". Le représentant du parquet a demandé une peine de six mois de prison avec sursis.

Pas de "mise en scène" selon la défense

Offensive, la défense du prévenu va plaider la relaxe sur la base d'un constat : "Il n'y a pas dans cette affaire de préjudice pour la Cpam" insiste Me Yann Le Bras." Pas d'actes frauduleux, pas de manœuvres en ce sens, pas de stratagèmes ni de mise en scène " ajoute l'avocat du barreau de Paris. Le tribunal se donne un peu de temps pour trancher. Jugement mis en délibéré au 14 mars prochain.

