Un ingénieur informaticien arrêté pour trafic de cigarettes

C'est une patrouille de policiers de la BAC qui a flairé l'affaire dimanche 24 janvier au matin, sur le marché illégal du quartier de La Mosson à Montpellier, démantelé pour la quatrième fois. Ils voient deux personnes en train d'effectuer une transaction de tabac avec un sac à leurs pieds. Les deux hommes sont interpellés, ils sont en possession de 180 paquets de cigarettes, 37 paquets de tabac à rouler et un peu plus de 1.800 euros en espèces.

La perquisition au domicile va s'avérer fructueuse

L'enquête qui va s'effectuer avec le concours du groupe d'appui judiciaire de la Sûreté départementale va déboucher sur la saisie d'une quantité beaucoup plus importante de marchandise. D'abord dans le véhicule du plus jeune des deux hommes, qui se trouve être un ingénieur informatique, les policiers vont découvrir 19 cartouches et 20 paquets de tabac. Et puis surtout à son domicile, où ils vont tomber sur un total de 1.970 paquets de tabac et 582 cartouches de cigarettes cachés dans les placards, le salon, la chambre... et la somme de 3.000 euros. Le trafiquant dit avoir acheté le tout pour 40.000 euros, il ne dit pas où mais explique qu'il comptait faire un bénéfice conséquent en revendant la marchandise. Lui et son complice âgé de 46 ans seront jugés le 2 juin au tribunal correctionnel de Montpellier.

Un vendeur frappe des policiers municipaux

Lors de cette même opération, un vendeur à la sauvette de fruits et légumes qui avait pris la fuite a aussi été interpellé par la police municipale contre laquelle il s'est rebellé. Il n'avait pas de titre de séjour. Il a été déféré devant la justice pour violences sur les agents, qui n'ont pas été blessés, et a reçu une obligation de quitter la France.