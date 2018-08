Escource, France

Grosse frayeur ce mardi matin, vers 9H40, dans les Landes pour une famille de la région parisienne. Sa voiture s'est retrouvée coincée entre une barrière métallique et le bas côté de l'A63 au niveau de la commune d'Escource. La famille, qui partait en vacances au Maroc, roulait en direction de l'Espagne. Les quatre occupants ont chaud et décident d'ouvrir les fenêtres. C'est alors qu'un insecte rentre dans l'habitacle de la voiture. Il s'agit d'un frelon. Pris de panique, le conducteur tente de le faire sortir et c'est en essayant de le chasser avec ses mains, qu'il perd le contrôle de son véhicule.

La voiture frôle, puis touche violemment une barrière métallique de sécurité. La famille se retrouve coincée entre la barrière et le bas côté de l'autoroute. Cet accident a détruit le véhicule, mais par chance, les occupants sont légèrement blessés, un passager à l'arrière est notamment légèrement touché au cou. Tous, ont été transporté à l'hôpital Layné, à Mont-de-Marsan pour des examens complémentaires.