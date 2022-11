Un inspecteur des impôts tué lors d'un contrôle à Bullecourt (Pas-de-Calais), l'auteur s'est suicidé

Le village de Bullecourt, 245 habitants au sud d'Arras, est endeuillé ce lundi soir. Un homme a été tué de plusieurs coups de couteau dans le cadre d'un contrôle fiscal pour vérifier la comptabilité d'une entreprise. L'auteur présumé des faits s'est suicidé.

Les inspecteurs des impôts séquestrés

En fin d'après-midi, deux contrôleurs fiscaux, un homme "chef de brigade des finances publiques" et une femme "vérificatrice", se sont présentés au domicile d'un brocanteur à Bullecourt, ils voulaient "vérifier la comptabilité de son entreprise" explique le procureur de la République d'Arras. Visiblement la discussion s'est mal passée et les deux agents des impôts ont été séquestrés. L'inspecteur de 43 ans a été tué de "plusieurs coups de couteau" selon les informations de France Bleu Nord sa collègue a été "ligotée sur une chaise" et le brocanteur âgé de 46 ans s'est suicidé "par arme à feu", son corps a été retrouvé dans une dépendance de la maison.

Après la visite des gendarmes, prévenus par "des témoins" à 18 heures, les pompiers ont constaté les décès vers 19h. La contrôleuse du fisc est indemne mais très choquée, elle a été transportée à l'hôpital. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Arras pour assassinat.

Minute de silence au Sénat

Le ministre des comptes publics Gabriel Attal a réagi ce lundi soir au Sénat : "Cet homme faisait simplement son travail, son métier, aujourd'hui il n'est pas revenu. Il a été tué dans le cadre d'un contrôle fiscal". Le Sénat a respecté une minute de silence, Gabriel Attal a évoqué un "drame innommable", il a annoncé ce lundi soir qu'il se rendait ce mardi à Bullecourt auprès des collègues de l'homme décédé.