Un instituteur de Sète poursuivi pour viols sur mineur

Sète, France

Ils se sont rencontrés sur internet il y a quatre ans. Tous deux étaient inscrits sur le même site. Rien à voir donc avec l'école où travaille l'instituteur âgé de 49 ans, à Sète.

À l'époque, le garçon avait 12 ans connaissait des difficultés personnelles. Déscolarisé, il est décrit comme un enfant qui était très fragile.

Leur relation a duré jusqu'à ce que sa mère et lui aillent porter plainte à la police. L'homme a été arrêté chez lui la semaine dernière et placé en garde à vue. Dans la foulée, il a été mis en examen pour viols et corruption de mineur. Son contrôle judiciaire lui interdit d'entrer en contact avec des mineurs. Il ne peut donc plus exercer jusqu'à nouvel ordre.