Loiret : un intérimaire d'Amazon condamné pour des vols de bijoux

Un jeune homme de 23 ans a été condamné ce lundi à quatre mois de prison ferme pour avoir volé des bijoux chez Amazon à Saran. Le montant des vols est estimé à près de 40.000 euros. Sa peine est aménageable, il est ressorti libre du palais de justice.

54 bagues, 17 colliers, 12 paires de boucles d'oreilles, 16 pendentifs et 17 bracelets : voilà ce que les enquêteurs ont retrouvé en perquisitionnant la voiture et l'appartement de ce jeune homme, intérimaire chez Amazon à Saran depuis le mois d'octobre. Vendredi dernier, quand il franchit les portiques de l'entrepôt destinés à signaler les vols, ils se mettent à sonner. Il a dissimulé des bijoux dans du papier toilette. Ça n'était visiblement pas la première fois, le montant des bijoux volés au fil des mois s'élève, selon le tribunal, à 39.000 euros.

Pas de réseau de revente, assure l'avocate du prévenu

"Vous ne vous doutiez pas qu'on allait finir par s'en rendre compte ?", demande la présidente du tribunal correctionnel d'Orléans au prévenu, un grand jeune homme à qui l'on donnerait le bon Dieu sans confession, qui explique avoir voulu aider financièrement sa mère, et ses six frères et sœurs. Son avocate assure qu'il n'y a pas derrière ces vols de réseau de revente, mais un acte irréfléchi.

Le procureur réclame une peine de quatre mois de prison ferme, le tribunal le suit dans ses réquisitions, en prononçant malgré tout une peine aménageable, ce qui permet au jeune homme de ressortir libre du tribunal.