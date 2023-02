Un intérimaire de Stellantis Sochaux interpellé pour les 50 voitures incendiées dans un parc de stockage

C'est une affaire rondement élucidée par la police de Montbéliard, à l'usine Stellantis de Sochaux. Un peu plus de 24 heures après l'intrusion dans un des parcs de stockage de véhicule neufs de l'usine, un suspect a été interpellé lundi à Montbéliard. Intérimaire à l'usine, le Montbéliardais, âgé de 22 ans, a exprimé des aveux partiels. Dans la nuit de samedi à dimanche, il se serait introduit dans un des parcs de stockage, en lisière d'autoroute A36.

Arrivé à vélo devant ce parc de stockage, vers 2 heures du matin, il utilise son badge professionnel pour ouvrir la grille. Il s'installe au volant d'une première voiture qu'il déplace, puis retourne à vélo vers une deuxième, puis une troisième. Pourquoi ce manège ? Comment envisageait-il de sortir ces voitures ? On ne le sait pas encore.

Mettre le feu pour effacer les traces

Toujours est-il que le jeune homme est repéré par la sécurité du site. C'est alors qu'il commet en accident au volant de l'une de ces voitures neuves. Il décide alors d'y mettre le feu, pour effacer toute trace, explique-t-il, avant de sauter par dessus le grillage et disparaitre, comme il est venu, à vélo.

Enquête éclair de la police de Montbéliard qui le confondra grâce aux témoignages de la sécurité du site, aux prélèvements sur place et aux images de vidéo protection de la ville. Les investigations ont menées par l'unité d'atteinte aux biens du commissariat de Montbéliard avec la police scientifique et le groupe d'appui judiciaire.

L'homme est identifié et interpellé à l'usine ce lundi vers 12h15. Il est connu des services de police pour dégradations et vols. En garde-à-vue, il reconnait partiellement les faits, expliquant avoir bu et consommé de la drogue cette nuit de samedi à dimanche. On ne sait rien pour l'heure sur ses intentions. La police a mis la main à son domicile sur 106 grammes de résine de cannabis.

Un énorme préjudice

Ce qu'on sait, c'est que le préjudice est colossal : 52 voitures brulées par propagation, 90 véhicules touchés au total. Une addition qui pourrait se chiffrer à plus de 3 millions 600 000 € pour les voitures et 6 millions d'€ si l'on ajoute les panneaux photovoltaïques sous lesquels les voitures sont garés, eux-aussi détruits dans l'incendie.

Le suspect pourrait être présenté au parquet de Montbéliard dès ce mercredi. C'est alors qu'on connaitra les suites judiciaires données à cette affaire.