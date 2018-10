Le principal mis en cause disait avoir perdu la carte essence des entreprises qui l'avaient employé

Toulouse, France

Cinq personnes, de 21 à 57 ans, ont été placées en garde à vue mercredi 3 octobre pour une affaire d'escroquerie. L'une d'elle est un ancien intérimaire de deux sociétés de transports de Blagnac et Toulouse, il est suspecté d'avoir volé des cartes essence pour débiter frauduleusement 9.500 litres de carburant... en trois mois !

Cartes déclarées perdues ou volées

L'intérimaire, âgé de 57 ans aurait agi à chaque fois de la même manière dans les sociétés de transports qui l'ont employé. Le dernier jour de son CDD, il déclarait la carte carburant de son camion perdue ou volée. Un mensonge qui lui a permis de se servir gratuitement à la pompe entre février et avril dernier. Mais il n'était probablement pas le seul à profiter de l'arnaque puisque les policiers de Toulouse ont identifié et interpellé quatre autres personnes. Les 9.500 litres auraient servi pour remplir leurs véhicules et faire commerce. Une partie du carburant était revendue à la sauvette à moindre prix.

Le fournisseur de carburant qui distribue ces cartes, estime le vol à 11.500 euros et a porté plainte. Les cinq personnes interpellées ont été placées en garde à vue.