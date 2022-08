Un Ironman sans natation ce week-end à Vichy

Pas de natation pour les 4000 téméraires attendus pour les IronMan 70.3 et Ironman de Vichy de ce week end. La décision a été prise ce vendredi matin à la suite des relevés bactériologiques quatre fois supérieurs à la norme réalisés par l’ARS dans le lac d’Allier où devait se tenir la compétition. C’est la conséquence des fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours et qui ont provoqué une fuite à la centrale de traitement des eaux à Saint-Yorre.

"C’est une énorme déception et une décision difficile à prendre. Les athlètes viennent aussi pour nager. On organise un triathlon, pas un bike and run mais il faut faire avec les contraintes météorologiques et on privilégie forcément la sécurité des athlètes", a réagi Vincent Guedes, directeur de course. Un coup dur pour l'organisateur d'un événement classé "meilleur Ironman du monde" en 2021.

3,8 kilomètres de natation en moins le dimanche donc, jour du parcours le plus long, mais les deux autres épreuves sont maintenues. Les sportifs se casseront les dents sur deux boucles de 90 kilomètres de vélo dans les vallons environnants et sur 42 kilomètres de course à pied autour du lac. Les distances sont deux fois moindre le samedi.

Les départs auront lieu à l’heure qui avait été estimée pour les premières sorties de l’eau, 7h05 le samedi, 7h25 le dimanche. Il n'y aura aucune conséquence a priori sur les horaires de fermeture des routes à la circulation, si ce n’est une réouverture un peu anticipée dimanche soir, sur les coups de 23h15.