Un isérois de 95 ans mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans a été écroué le 9 août

Le 9 août, un habitant de Bourgoin-Jallieu, de 95 ans, a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans et écroué à la maison d'arrêt de Saint Quentin Fallavier. Il est passible du tribunal correctionnel et non des Assises car il ne s'agit pas de viol.

Au début du mois, une plainte est déposée par les parents d'une fillette de moins de 10 ans au commissariat de Bourgoin-Jallieu. L'enfant accuse un habitant de son quartier, le quartier populaire de Champfleury, qu'elle connait de vue- un homme de 95 ans- de l'avoir emmenée à l'écart, alors qu'elle jouait dehors et de l'avoir agressée sexuellement. L'enfant est entendue par les policiers. Le nonagénaire est, lui, placé en garde à vue mais il nie les faits. IL n'a pas de casier judiciaire. Il sera toutefois mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans et écroué. Une seconde plainte a été déposée, juste après la première, par les parents d'une autre petite fille, du même quartier et du même âge.

Deux plaintes pour agression sexuelle ont été déposées par deux familles de Champfleury

"Il faut que l'enquête soit menée sereinement, pour savoir si d'autres enfants pourraient être victimes, mais aussi pour que cet homme soit protégé" explique un magistrat de Bourgoin. En effet, dans le quartier où le suspect, qui est en bonne santé, habite avec sa famille, la colère gronde et les rumeurs vont bon train. Par exemple, on raconte que le vieillard attirait à lui les enfants qui jouaient dehors avec des bonbons, ce qui n'a pas été prouvé par l'enquête, pour l'instant.

"Cette affaire est exemplaire du fait de l'âge du prévenu. 95 ans, ce n'est pas courant" a souligné un magistrat qui précise que l'état de santé du nonagénaire est bien compatible avec une détention.