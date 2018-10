Grenoble, France

Un homme originaire de Saint-Marcellin et étudiant à Grenoble (Isère) a été placé en garde-à-vue à l'hôtel de police de Grenoble ce lundi 29 octobre. Le week-end dernier, ce jeune de 19 ans avait appelé à une "purge" contre des policiers, dans l'agglomération grenobloise.

Après que son message ait été largement relayé et commenté en ligne, il a finalement fait machine arrière ce lundi après-midi en disant qu'il s'agissait d'une "blague". Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner a annoncé avoir porté plainte après la diffusion de ces messages.

🚨#Interpellation Un suspect qui a appelé à #Lapurge à #Grenoble vient d'être placé en #GardeàVue pour provocations à la violence contre les forces de l'ordre.

⚠️Ne relayez pas ce type de message sous peine d'être poursuivi à votre tour. pic.twitter.com/coamw7ufRP — Police nationale 38 (@PoliceNat38) October 29, 2018

Un appel inspiré d'un film

Dans son texte, bourré de fautes d'orthographe et diffusé sur la toile, cet étudiant isérois appelait à attaquer les forces de l'ordre dans l'agglomération grenobloise, à l'occasion d'Halloween. Il avait écrit à "tous les mecs" de Grenoble, Saint-Martin-d'Hères, Échirolles et Fontaine, leur disant de venir le 31 octobre pour "la purge". Cet appel s'inspire de la série américaine "The purge" qui raconte comment, une fois par an, les habitants d'une ville ont le droit de se livrer à toutes sortes de violences sans risquer la prison.

Son message a été largement commenté en région parisienne notamment. Dans ces messages, il est notamment question de s'habiller en noir, d'utiliser l'arme que l'on veut, de s'en prendre aux policiers avec des mortiers, des pétards, des pierres et des feux d'artifice.

C’est moi qui est lancé cette rumeur de la purge dans les villes de Grenoble, paris, Genève etc ... alors je me doit de vous faire parvenir ce message ! À retweeter en masse que les gens comprennent pic.twitter.com/GpbEEimIhC — 👻Aissabcl👻 (@AissaAskip) October 29, 2018

Plainte du ministre de l'Intérieur

L'étudiant grenoblois a finalement tweeté une vidéo ce lundi pour dire que ce n'était qu'une grosse "blague" et qu'il ne fallait pas en tenir compte. Dépassé par l'ampleur de son canular, il a lui-même pris contact avec les policiers. L'étudiant s'est rendu à la police et a été placé en garde-à-vue au commissariat de Grenoble pour provocations à la violence contre les forces de l'ordre.

La purge était une énorme blague & une invention de ma part ! Elle a pris une trop grande ampleur alors j’ai décider d’annoncer a tout mon snap que c’était une blague ! Il n’y aura ni de purge à Grenoble, paris, Genève lyon etc... aller voir le message dans ma story ! pic.twitter.com/MJqkkOxUQo — 👻Aissabcl👻 (@AissaAskip) October 28, 2018

Le ministre de l'Intérieur, alerté par la police et les syndicats, a porté plainte. "Il sera poursuivi, a déclaré Christophe Castaner, appeler à la purge contre nos policiers, c'est appeler au meurtre." Sur Twitter, la police nationale a rappelé que la provocation à commettre des crimes et des délits pouvait être punie de cinq ans de prison et de 45.000 euros d'amende.