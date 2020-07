Un Isérois interné après une course-poursuite à Romans-sur-Isère

Un Isérois de 53 ans a été arrêté à Romans-sur-Isère ce mardi après-midi vers 16 heures, après une course-poursuite de plusieurs kilomètres. Cet habitant de Saint-Siméon-de-Bressieux, en Isère, s'était d'abord rendu à la brigade de gendarmerie de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs. Il explique aux militaires qu'il est menacé de mort et qu'il est poursuivi par des djihadistes.

Le quinquagénaire finit par repartir au volant de sa voiture. Il roule direction la Drôme, et s'arrête à la brigade de gendarmerie du Grand-Serre où il livre la même histoire au gendarmes. Cette fois, l'homme s'énerve et s'en va, en abîmant au passage un des grillages de la gendarmerie.

Une course folle dans Romans-sur-Isère

Les militaires déclenchent le plan Épervier pour l'intercepter, puisque la voiture de l'homme s'avère volée. Ils essayent d'interpeller le fuyard à l'entrée de Romans-sur-Isère, sans succès. Une vingtaine de gendarmes et de policiers participent à la course-poursuite. L'homme prend tous les risques, il tente aussi de renverser les gendarmes à moto et de percuter une de leurs voitures. Dans sa course folle, le chauffard fait aussi des dégâts sur les voitures stationnées dans Romans-sur-Isère et sur le mobilier urbain.

Il est finalement arrêté vers 16 heures. L'Isérois s'est rebellé pendant son interpellation et un gendarme a été légèrement blessé. L'homme a été interné en psychiatrie, son état n'étant pas compatible avec une garde à vue.