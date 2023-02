Un jardinier de la ville de Montauban jugé pour apologie du terrorisme à Paris

Un jardinier de la ville de Montauban jugé ce jeudi et ce vendredi à Paris. Cet employé municipal est soupçonné de "provocation directe par un moyen de communication en ligne à un acte de terrorisme", d'"apologie d'un acte de terrorisme" et d'"infraction à la législation des armes" en relation avec une entreprise terroriste.

Cet adepte de la théorie du "grand remplacement" a été arrêté à l'automne 2021 : il avait appelé, via la messagerie cryptée Telegram, à la guérilla et l'élimination des "nègres", des communistes et des Juifs. Le Parquet National Anti-terroriste s'était saisi de l'affaire.

Un arsenal retrouvé à son domicile

Les enquêteurs ont retrouvé chez lui de la littérature néo-nazie et une cinquantaine d'armes : certaines d'entre-elles lui avaient été envoyées par la Poste par un habitant de Libourne qui sera aussi sur le banc des prévenus pour vente illégale d'armes. L'instruction n'a pas identifié de préparatif d'attentat ou de complices.

Le jardinier montalbanais est écroué depuis novembre 2021 à la prison de la Santé à Paris. Il risque 7 ans de prison.