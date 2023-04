Un jeune adolescent gravement blessé suite à une altercation dans un CFA limougeaud

Un jeune homme de 18 ans a été interpellé et placé en garde à vue ce vendredi à Limoges. Il a fait irruption dans un CFA de Limoges, établissement duquel il a été renvoyé l'année dernière pour des mauvais comportements. Il était venu retrouver le nouveau petit copain de son ex pour en découdre.

Ce jeune de 16 ans a été roué de coup et a perdu connaissance. Il a été transporté à l'hôpital de Limoges et s'est vu prescrire plus de 8 jours d'ITT par le médecin. Ses parents et le directeur de l'établissement limougeaud ont porté plainte. Son agresseur a reconnu les faits en garde à vue et sera présenté à la justice le 7 septembre prochain.