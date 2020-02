Un jeune adulte handicapé agressé par quatre jeunes filles mineures en gare de Grasse

Quatre jeunes filles âgées de 15 à 17 ans s'en sont pris à un jeune homme déficient mental âgé de 31 ans en gare de Grasse. Les faits se sont produits dans la nuit de lundi à mardi. Elles ont violenté le garçon, ont filmé l'agression et ont tenté de lui dérober sa sacoche et son téléphone portable.

Grasse, France

Il est 00H40 quand mardi au sein de la gare SNCF de Grasse, quatre jeunes filles mineures violentent un homme seul, âgé de 31 ans. Il est déficient mental et placé sous curatelle renforcée. Deux sœurs tentent de lui voler sa sacoche, une autre projette le jeune homme au sol et le ceinture. Elles le rouent de coups de pieds, qu'il reçoit au visage et aux mains et lui prennent son téléphone portable. Le jeune homme souffre de blessures superficielles à la main et à la tête.

Une des jeunes filles filme l'agression

Pendant que le jeune homme est roué de coups, une des jeunes filles filme avec son téléphone portable. C'est ce qu'on appelle le "happy slapping" ou vidéoagression, une pratique consistant à filmer l'agression physique d'une personne. Depuis 2006, ce phénomène a pris de l'ampleur en France.

Quatre jeunes filles de 15 à 17 ans arrêtées

Les policiers nationaux et municipaux alertés au moment des faits, grâce à la vidéosurveillance de la gare, se rendent sur place et réussissent à interpeller les agresseuses.

Deux d'entre-elles ont 15 ans, l'une a 16 ans et l'autre 17 ans. Elles sont domiciliées à Grasse, Cannes, et l'une d'elles est placée en foyer à Cagnes-sur-Mer. Certaines sont déjà suivies par la protection judiciaire de la jeunesse. Après leur garde à vue, elles ont été remises en liberté et seront convoquées le 8 mars devant la Protection judiciaire de la jeunesse, elles ont rendez-vous le 8 avril devant le juge pour d'éventuelles mise sen examen.

La sacoche et le téléphone portable de la victime lui ont été restitués. Le téléphone portable de celle qui a filmé l'agression a été saisi et les images récupérées.