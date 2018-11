Paris, France

L'association d'aide au migrants Utopia 56 publie ce dimanche 4 novembre un témoignage vidéo dénonçant des violences policières qu'aurait subies une famille de demandeurs d'asile afghane. La séquence dure 45 secondes. On y voit Ahmed Reza, 10 ans, qui raconte en anglais face caméra comment sa mère, ses frères, ses sœurs et lui auraient reçu des "coups" et des "gaz lacrymogènes" jeudi dernier.

Selon ce jeune Afghan, sa famille "était assise dans le parc" quand "la police est venue". Le groupe attendait les bénévoles de l'association Utopia 56, qui devaient leur proposer un hébergement pour la nuit. "Les policiers nous ont dit : Levez-vous, vous ne pouvez pas rester là", poursuit Ahmed Reza. L'enfant explique qu'il a voulu filmer les scènes de violences, mais un des policiers l'en aurait empêché. "Il est venu, a pris mon téléphone et a effacé la vidéo".

Le fondateur d'Utopia 56, Yann Manzi trouve que "ça se durcit énormément à Paris ces dernières semaines". Son association dit avoir fait un signalement auprès de l'IGPN et du défenseur des droits : "On a des lois dans notre pays. On a un respect à avoir envers les êtres humains. Il y a les droits de l'Homme qui sont le fondement de notre démocratie et de notre société. Nous ce qu'on veut, c'est que ces populations qui sont déjà dans un très grand dénouement ne subissent pas en plus des violences policières".

Au moment de la parution de cet article, la préfecture de police de Paris n'a pas encore répondu à nos sollicitations.