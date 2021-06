Un jeune allemand soupçonné de projeter un attentat terroriste arrêté à Kehl

Ce jeudi 24 juin, un jeune homme de 21 ans, de nationalité allemande mais résidant en France a été arrêté à Kehl par les forces spéciales du Bade-Wurtemberg et la police de la ville. Il est soupçonné d'avoir planifié un attentat terroriste. Il a été présenté ce vendredi après-midi à un magistrat de Karlsruhe, qui a émis un mandat d'arrêt.

Il aurait voulu acheter un fusil automatique

Selon un communiqué commun du parquet de Karlsruhe et de la police criminelle du Bade-Wurtemberg, le jeune homme ferait partie d'un réseau lié à l'islamisme radical. Il aurait reçu l'instruction de construire des engins explosifs et incendiaires et les aurait transmis à des personnes encore non-identifiées.

Son arrestation a eu lieu ce jeudi lorsqu'il est entré en Allemagne, supposément pour acquérir un fusil d'assaut automatique. Le domicile du suspect, qui habite en France a été perquisitionné par des policiers français et allemands.

"Il n'y a actuellement aucune indication d'une cible concrète pour l'attaque" précise encore le communiqué, "les enquêtes menées par le parquet de Karlsruhe et la la police criminelle du Bade-Wurtemberg se poursuivent."

